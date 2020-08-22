«ПСЖ» хочет подписать Павара

Согласно информации L'Equipe, 24-летним французом интересуется «ПСЖ». Руководство парижского клуба считает игрока хорошим вариантом усиления оборонительной линии.
Отмечается, что мюнхенцы надеется получить за футболиста сумму не менее 45 миллионов евро.
Павар перешел в «Баварию» в июле 2019 года из «Штуттгарта», подписав пятилетний контракт. В текущем сезоне на его счету 47 матчей, в которых он забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
В составе сборной Франции игрок провел 27 встреч (1 гол).
источник: L'Equipe