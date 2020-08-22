«ПСЖ» хочет подписать Павара

Хердур Магнуссон: В игре с «Рубином» нужно быть сосредоточенными с первой и до последней минуты

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги.