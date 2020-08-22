Экс-игрок «Баварии» и «Наполи» Соса перешел в «Фенербахче»

Отмечается, что 35-летний аргентинец перешел в командой в статусе свободного агента, подписав двухлетнее соглашение. Игрок будет выступать под пятым номером.
Минувший сезон полузащитник провел в «Трабзонспоре» – он принял участие в 42 матчах, забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.
Ранее Соса выступал за «Баварию», «Милан», «Наполи», «Атлетико», «Бешикташ», «Эстудиантес» и харьковский «Металлист».
В составе сборной Аргентины на счету футболиста 19 встреч (1 гол).
Fenerbahçe'ye hoş geldin Jose Sosa! ✍️— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 21, 2020
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источник: ФК «Фенербахче»