Агент Карраскаля: Сделка с ЦСКА еще не завершена, но есть ощущение, что стороны договорятся

– ЦСКА договорился о приобретении Хорхе? Сделка еще не завершена, переговоры до сих пор открыты. ЦСКА еще не готов заплатить те деньги, которые просит «Ривер Плейт». Но у меня есть ощущение, что сделка может быть близка, – цитирует де ла Пенью Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что колумбийский полузащитник находится в шаге от перехода в российский клуб.

Карраскаль перешел в «Ривер Плейт» в январе 2019 года из львовских «Карпат». В сумме аргентинцы заплатили украинскому клубу 3 млн евро. В минувшем сезоне Хорхе отметился тремя голами и одной результативной передачей в десяти матчах.