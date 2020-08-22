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22 августа 15:39
автор: Владислав Корегин

Виктор Гончаренко: Гайч – агрессивный, взрывной и физически сильный игрок

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением по поводу новичка команды Адольфо Гайча.

– Нашей команде нужен был нападающий именно такого плана. Мне не нравятся форварды, которых принято называть столбами, игроки такого типа обычно мало двигаются. В атаке должно быть постоянное движение. Гайч подходит под эти характеристики. Он агрессивный, взрывной, физически сильный. При этом очень старается, у него огромное желание проявить себя. Не сомневаюсь, что Гайч нам поможет, – цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что 21-летний Гайч перешел в московский клуб 5 августа из «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2025 года. Зарплата футболиста составит 900 тысяч евро в год.

В составе армейского клуба аргентинский форвард принял участие во всех трех стартовых турах РПЛ, но пока результативными действиями не отметился.

источник: ПФК ЦСКА
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