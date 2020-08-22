Гурам Аджоев: Считаю, что выиграли у «Динамо» абсолютно по делу

- Очень важная победа. «Динамо» хорошо стартовало в чемпионате, до сегодняшнего матча не пропускало голов, тем ценнее наша победа над таким соперником. Считаю, что выиграли абсолютно по делу, - передает слова Аджоева ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Арсенал», одержавший первую победу в сезоне, набрал четыре очка и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Динамо», потерпевшее первое поражение в чемпионате, с семью очками опустилось на третье место.

В следующем туре «Арсенал» дома сыграет против «Химок», а «Динамо» на своем поле встретится с «Зенитом».