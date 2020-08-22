Бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу может перейти в «Севилью» или в «Валенсию»

Football Italia сообщает, что испанские клубы «Севилья» и «Валенсия» заинтересованы в переходе Жоау Мариу из миланского «Интера».

Минувший сезон 27-летний полузащитник сборной Португалии провел на правах аренды в московском «Локомотиве». Железнодорожники не стали приобретать права на Жоау Мариу, а «Интер» в данный момент намерен продать футболиста, за которого четыре года назад заплатил лиссабонскому «Спортингу» 40 миллион евро.

«Валенсия» первой проявила интерес к возможному трансферу Жоау Мариу, но «Севилья», по сведениям источника, настроена более решительно. Главный тренер победителей Лиги Европы Хулен Лопетеги считает, что португалец может стать идеальной заменой аргентинскому полузащитнику Эверу Банеге, который покидает севильскую команду.

В составе «Локомотива» Жоау Мариу провел 22 матча, забив один гол и сделав шесть результативных передач. Его нынешнюю трансферную стоимость оценивают в 13 млн евро.