ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 августа 21:34
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу может перейти в «Севилью» или в «Валенсию»

Португалец не нужен миланскому «Интеру».

Football Italia сообщает, что испанские клубы «Севилья» и «Валенсия» заинтересованы в переходе Жоау Мариу из миланского «Интера».

Минувший сезон 27-летний полузащитник сборной Португалии провел на правах аренды в московском «Локомотиве». Железнодорожники не стали приобретать права на Жоау Мариу, а «Интер» в данный момент намерен продать футболиста, за которого четыре года назад заплатил лиссабонскому «Спортингу» 40 миллион евро.

«Валенсия» первой проявила интерес к возможному трансферу Жоау Мариу, но «Севилья», по сведениям источника, настроена более решительно. Главный тренер победителей Лиги Европы Хулен Лопетеги считает, что португалец может стать идеальной заменой аргентинскому полузащитнику Эверу Банеге, который покидает севильскую команду.

В составе «Локомотива» Жоау Мариу провел 22 матча, забив один гол и сделав шесть результативных передач. Его нынешнюю трансферную стоимость оценивают в 13 млн евро.

источник: Football Italia
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Черчесов: предварительный список кандидатов в сборную объявим 24 или 25 августа«Вегас» обыграл «Чикаго» в серии плей-офф Кубка Стэнли«Спартак» оштрафован на 185 тысяч рублей, Слуцкий – на 200Тюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаНевероятно красивая гимнастка РФ: Даже Макгрегор снял шляпу
«Сочи» на выезде обыграл «Ротор» и вышел на второе место в РПЛ
Футболисты «Сочи» переиграли «Ротор» в выездном матче четвертого тура чемпионата России со счетом 2:1.
22.08.2020 21:57
Футбол
ЦСКА на своем поле проиграл «Рубину»
Команда Леонида Слуцкого одержала первую победу в нынешнем чемпионате.
22.08.2020 21:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Оливер Кан: Игроки «Баварии» никогда не бывают довольны собой
Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о причинах успеха мюнхенской команды.
22.08.2020 21:49
Футбол
Ханс-Дитер Флик: У нас есть план на игру с «ПСЖ», надеюсь, что сможем его выполнить завтра
Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик - о предстоящем финале Лиги чемпионов с «ПСЖ».
22.08.2020 21:41
Футбол
Бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу может перейти в «Севилью» или в «Валенсию»
Португалец не нужен миланскому «Интеру».
22.08.2020 21:34
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Александр Медведев: Крупный счет не должен говорить о том, что это была легкая победа
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу команды в домашнем матче с «Тамбовом» (4:1).
22.08.2020 21:32
Футбол
Гурам Аджоев: Считаю, что выиграли у «Динамо» абсолютно по делу
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу тульской команды над «Динамо» (2:0).
22.08.2020 21:14
Футбол
«Реал» вслед за «Бенфикой» вышел в финал Юношеской лиги УЕФА, обыграв «Зальцбург»
Мадридскую команду U-19 тренирует Рауль.
22.08.2020 21:08
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Семак: Хорошая игра, жалко, что в концовке пропустили
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал крупную победу над «Тамбовом» (4:1).
22.08.2020 20:58
Футбол
«Чайка» вдевятером одержала волевую победу над «Волгарью»
Астраханцы продлили проигрышную серию до четырех матчей.
22.08.2020 20:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика