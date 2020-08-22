Леонид Слуцкий: В концовке игры с ЦСКА сработал традиционный футбольный закон

- Первый тайм прошел с преимуществом армейцев, мы больше действовали на контратаках, в одной из которых и забили мяч. Второй тайм прошел в равной борьбе и во владении мячом, и в остальных компонентах. Ну а в концовке игры сработал традиционный футбольный закон: Дюпин совершил блестящий сэйв, а затем мы забили на предпоследней минуте, - передает слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Добавим, что «Рубин», одержавший первую победу в сезоне, набрал четыре очка и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы. В следующем туре казанская команда сыграет на своем поле против «Уфы».