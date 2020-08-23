Эсекьель Понсе: Российский футбол, особенно в дерби, не уступает ведущим европейским лигам

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился мнением об уровне российского футбола и рассказал, как чувствует себя в Москве.
«Российский футбол, особенно в дерби, ни по атмосфере, ни по уровню игры не уступает ведущим европейским лигам. Если говорить про быт, то все жалуются на пробки, но сейчас я живу ближе к стадиону и не трачу много времени на дорогу. Вот к дорожным указателям на кириллице не привык. Иногда они приводили меня непонятно куда.
Москва - прекрасный город. Погулять по центру, посидеть за столиком с видом на Большой театр - идеально!» - цитирует аргентинца пресс-служба клуба.
🗣️ Эсекель Понсе – о своих бомбардирских достижениях, поиске настоящего мате в Москве и отдыхе в Сочи с Айртоном 🏖️— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 23, 2020
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