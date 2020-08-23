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23 августа 15:59
автор: Владислав Корегин

«Монако» сыграл вничью с «Реймсом», на счету Головина результативная передача

Футболисты «Монако» поделили очки с «Реймсом» (2:2) в матче первого тура чемпионата Франции.

По ходу встречи «монегаски» уступали сопернику с разницей в два мяча – у гостей отличились Боулайе Диа (5-я минута) и Эль Билал Туре (21).

В конце первого тайма Аксель Дисаси отыграл один мяч (45+2). А в начале второй половины игры Бенуа Бадьяшиль (55) с передачи Александра Головина установил окончательный счет встречи – 2:2.

Российский полузащитник провел на поле весь матч.

В следующем туре «Монако» сыграет в гостях с «Метцом», а «Реймс» примет на своем поле «Лилль». Обе встречи состоятся 30 августа.

Чемпионат Франции. 1-й тур

«Монако» – «Реймс» – 2:2 (1:2)

Голы: Дисаси, 45+2. Бадьяшиль, 55 – Диа, 5. Туре, 21.

источник: «Советский спорт»
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