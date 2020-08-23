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23 августа 20:58
автор: Владислав Корегин

Гол Соболева в концовке встречи принес «Спартаку» волевую победу над «Локомотивом»

Футболисты «Спартака» одержали домашнюю победу над «Локомотивом» (2:1) в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги.

Гости вышли вперед на десятой минуте усилиями центрального защитника Мурило. Во второй половине встречи красно-белые смогли дважды забить в ворота голкипера «Локомотива» Гилерме – забитыми мячами отметились форварды Джордан Ларссон (53-я минута) и Александр Соболев (81).

Отметим, что в первом тайме из-за травм покинули поле полузащитники гостей Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.

Подопечные Доменико Тедеско набрали восемь очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице, железнодорожники с семью очками идут четвертыми.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ротором», а «Локомотив» примет у себя «Ахмат».

Чемпионат России
4-й тур

«Спартак» – «Локомотив» – 2:1 (0:1)

Гол: Мурило, 10. Ларссон, 53. Соболев, 81.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Умяров (Ещенко, 90+3), Зобнин, Бакаев (Глушенков, 79), Ларссон (Тил, 90+2), Понсе (Соболев, 59).

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Мурило, Игнатьев, Рыбус, Баринов (Магкеев, 18), Ан.Миранчук, Крыховяк, Ал.Миранчук (Рыбчинский, 37 – Лисакович, 85), Смолов (Жемалетдинов, 85), Эдер (Камано, 84).

Предупреждения: Баринов, 7. Рыбус, 41. Крыховяк, 44. Чорлука, 69. Рыбчинский, 80. Умяров, 86.

источник: «Советский спорт»
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