Гол Соболева в концовке встречи принес «Спартаку» волевую победу над «Локомотивом»

Гости вышли вперед на десятой минуте усилиями центрального защитника Мурило. Во второй половине встречи красно-белые смогли дважды забить в ворота голкипера «Локомотива» Гилерме – забитыми мячами отметились форварды Джордан Ларссон (53-я минута) и Александр Соболев (81).

Отметим, что в первом тайме из-за травм покинули поле полузащитники гостей Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов.

Подопечные Доменико Тедеско набрали восемь очков и поднялись на третью строчку в турнирной таблице, железнодорожники с семью очками идут четвертыми.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ротором», а «Локомотив» примет у себя «Ахмат».

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4-й тур