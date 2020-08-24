Президент Франции: Час победы еще настанет для французского футбола

- Поздравляю «Баварию» с завоеванием шестого титула в Лиге чемпионов и «ПСЖ» с их отличным выступлением на турнире. Час победы еще настанет для французского футбола, - цитирует Макрона официальный сайт УЕФА.

Добавим, что в воскресенье «Бавария» в финале Лиги чемпионов одержала победу на «ПСЖ» со счетом 1:0. Немецкая команда в шестой раз в своей истории выиграла главный европейский клубный турнир. Таким образом, по количеству побед в Лиге чемпионов мюнхенский клуб уступает только «Реалу» (13) и «Милану» (7).