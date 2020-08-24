ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 августа 01:27

Президент Франции: Час победы еще настанет для французского футбола

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил «Баварию» с победой в Лиге чемпионов.

- Поздравляю «Баварию» с завоеванием шестого титула в Лиге чемпионов и «ПСЖ» с их отличным выступлением на турнире. Час победы еще настанет для французского футбола, - цитирует Макрона официальный сайт УЕФА.

Добавим, что в воскресенье «Бавария» в финале Лиги чемпионов одержала победу на «ПСЖ» со счетом 1:0. Немецкая команда в шестой раз в своей истории выиграла главный европейский клубный турнир. Таким образом, по количеству побед в Лиге чемпионов мюнхенский клуб уступает только «Реалу» (13) и «Милану» (7).

источник: UEFA (УЕФА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российская премьер-лига примет участие в мероприятиях ко Дню флагаВ Петербурге стартовали онлайн-продажи электромобиля Audi e-tronКакие фильмы стоит посмотреть тем, кто любит автомобилиПоветкин победил — видео жесткого нокаутаЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Президент Франции: Час победы еще настанет для французского футбола
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил «Баварию» с победой в Лиге чемпионов.
24.08.2020 01:27
Футбол
Ханс-Дитер Флик: Это была настоящая командная игра
Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу немецкой команды в Лиге чемпионов.
24.08.2020 01:12
Футбол
Томас Мюллер: Нет никаких секретов, «Бавария» просто продолжала двигаться дальше
Нападающий «Баварии» поделился эмоциями от победы команды в Лиге чемпионов.
24.08.2020 01:00
Футбол
Эксперт: Решения Вилков принимал в пользу «Ростова», а в отношении «Уфы» действовал по-другому
Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал судейство в матче 4-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Ростовом» (0:1).
24.08.2020 00:56
Футбол
Томас Тухель: Предполагал, что один гол может решить исход финала Лиги чемпионов
Главный тренер «ПСЖ» прокомментировал поражение французской команды в финале Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).
24.08.2020 00:54
Футбол
Серж Гнабри: Сегодняшний трофей - лучшее, что могло случиться с нами
Полузащитник «Баварии» поделился эмоциями от победы команды в Лиге чемпионов.
24.08.2020 00:48
Футбол
Альфонсо Дэвис: Кто бы мог подумать, что парень из Канады выиграет Лигу чемпионов?
Полузащитник «Баварии» поделился эмоциями от победы команды в Лиге чемпионов.
24.08.2020 00:46
Футбол
Йозуа Киммих: Самый важный день в моей карьере
Защитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился эмоциями от победы команды в Лиге чемпионов.
24.08.2020 00:43
Футбол
Левандовски – лучший бомбардир Лиги чемпионов
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2019/20.
24.08.2020 00:39
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика