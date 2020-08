«Челси» работает над продажами Эмерсона и Бакайоко

Как сообщает на своей странице в Twitter журналист Николо Скира, французский полузащитник близок к переходу в «Милан», а итальянский защитник находится в шаге от перехода в «Интер».

Отмечается, что управляющий директор «синих» Марина Грановская готова отпустить обоих игроков в аренду с правом выкупа за 30 миллионов евро.

Эмерсон выступает в «Челси» с января 2018 года. В минувшем сезоне 26-летний игрок отыграл 21 матч, отметившись одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.

Что касается Бакайоко, то лондонцы приобрели 26-летнего француза у «Монако» летом 2017 года за 40 миллионов евро. За лондонцев он провел 43 матча, забил три гола и отдал три ассиста. Его цена – 25,5 миллионов.

#Chelsea are working to sell Tièmouè #Bakayoko and #EmersonPalmieri. Baka is getting closer to closer to #ACMilan, meanwhile the LB is in talks with #Inter. For both the same price: in fact Marina Granovskaia has opened for a loan with option to buy at €30M. #transfers #CFC