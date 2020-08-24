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24 августа 19:59
автор: Виктор Шарафудинов

УЕФА засчитал «Словану» техническое поражение в отборочном матче Лиги чемпионов против «Клаксвика»

Словацкий клуб не смог сыграть на Фарерах из-за коронавируса.

Европейский союз футбольных ассоциаций присудил фарерскому «Клаксвику» техническую победу 3:0 в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов против словацкого «Слована».

Накануне вылета на Фарерские острова инфекцию обнаружили у полузащитника «Слована» Владимира Вайсса-младшего. Игрок остался в Словакии, но уже после прилета на остров Вагар, где находится единственный аэропорт архипелага, все футболисты и тренерский персонал братиславской команды еще раз сдали тесты на COVID-19, и инфекцию обнаружили у физиотерапевта.

Сначала игру перенесли с 19 августа на 21-е, но в итоге матч все-таки не состоялся.

«Клаксвик», так и не сыграв с командой из Братиславы, вышел во второй отборочный раунд. В среду 26 августа фарерский чемпион сыграет на выезде против швейцарского клуба «Янг Бойз». Проведение этого матча уже подтвердили в клубе из Берна.

Напомним, что в сезоне-2020/21 в квалификации еврокубков команды проводят по одному матчу в каждом раунде.

источник: «Советский спорт»
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