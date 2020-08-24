«Первый канал» покажет матчи сборной России в Лиге наций против Сербии и Венгрии

«Первый канал» объявил о том, что в прямом эфире покажет матчи сборной России в двух первых турах Лиги наций УЕФА.

3 сентября матч России – Сербия начнется в 21:45 по московскому времени, а 6 сентября стартовый свисток матча Венгрия – Россия прозвучит в 19:00 мск. Трансляции на «Первом канале» начнутся соответственно в 21:40 и в 18:50.

Команда Станислава Черчесова примет сербов на арене «Динамо» в Москве, а игра россиян против венгров в рамках второго тура Лиги наций состоится в Будапеште.

Также в группе 3 второго дивизиона Лиги наций выступает сборная Турции.