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24 августа 22:35
автор: Виктор Шарафудинов

ФИФА ввела временные правила. Теперь клубы смогут не отпускать игроков в сборные из-за коронавируса

Нововведение будет действовать во время сентябрьского окна для матчей национальных команд.

Пресс-служба ФИФА сообщает, что бюро совета Международной федерации футбола приняло решение ввести временные правила, которые регулируют отъезд игроков в национальные сборные.

Новые правила введены на время сентябрьского окна для международных матчей. Теперь клуб может не отпустить игрока в сборную в том в случае, если в местах, где базируется клуб или должен состояться матч сборной, установлен обязательный период карантина не менее пяти дней, либо введены ограничения на въезд и выезд в страну.

Вдобавок клубы вправе не отпускать своих игроков в сборные, если футболистам не предоставлено исключений со стороны соответствующих органов, принимающих решение о введении обязательного карантина в конкретном регионе или об ограничениях на въезд.

Сообщается, что эти правила будут действовать только с 31 августа по 8 сентября для матчей мужских сборных команд, и с 14 по 22 сентября – для женских.

Сборная России 3 сентября начнет новый сезон в Лиге наций УЕФА домашним матчем против команды Сербии. 6 сентября в Будапеште состоится игра Венгрия – Россия.

источник: ФИФА (FIFA)
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