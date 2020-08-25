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25 августа 08:31
автор: Владислав Корегин

«Милан» продлил контракт с полузащитником Побега

Пресс-служба «Милана» объявила о новом контракте с полузащитником команды Томмазо Побега.

Отмечается, что новое соглашение 21-летнего итальянца с клубом будет действовать до конца июня 2025 года.

Минувший сезон Побега провел в аренде в «Порденоне», став одним из лучших игроков команды – на его счету 33 матча в розыгрыше серии Б, в которых он забил пять голов и отдал четыре ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

«Милан» завершил прошлый чемпионат Италии на шестом месте, набрав 66 очков. Таким образом, подопечные Стефано Пиоли квалифицировались в Лигу Европы на следующий сезон.

источник: ФК «Милан»
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