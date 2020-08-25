«Марсель» сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом в клубе

Пресс-служба «Марселя» объявила о том, что еще у троих представителей команды выявлен коронавирус.
Отмечается, что клуб обратился к Федерации футбола Франции, чтобы оценить текущую ситуацию.
Напомним, матч первого тура между «Марселем» и «Сент-Этьеном» был перенесен на неопределенный срок из-за того, что три представителя марсельского клуба сдали положительные тесты на Covid-19.
🔵 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 25, 2020
L’Olympique de Marseille vient d’apprendre que 3 nouvelles suspicions de cas de #COVID19 ont été détectées au sein de son effectif professionnel.
Le club a contacté ce jour la commission @LFPfr prévue à cet effet. pic.twitter.com/VhWp9XVcIC