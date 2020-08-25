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25 августа 12:13
автор: Владислав Корегин

«Марсель» сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом в клубе

Подопечные Андре Виллаш-Боаша уже пропустили матч первого тура из-за сложной эпидемической ситуации в команде.

Пресс-служба «Марселя» объявила о том, что еще у троих представителей команды выявлен коронавирус.

Отмечается, что клуб обратился к Федерации футбола Франции, чтобы оценить текущую ситуацию.

Напомним, матч первого тура между «Марселем» и «Сент-Этьеном» был перенесен на неопределенный срок из-за того, что три представителя марсельского клуба сдали положительные тесты на Covid-19.

источник: ФК «Марсель»
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