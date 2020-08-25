«Марсель» сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом в клубе

Пресс-служба «Марселя» объявила о том, что еще у троих представителей команды выявлен коронавирус.

Отмечается, что клуб обратился к Федерации футбола Франции, чтобы оценить текущую ситуацию.

Напомним, матч первого тура между «Марселем» и «Сент-Этьеном» был перенесен на неопределенный срок из-за того, что три представителя марсельского клуба сдали положительные тесты на Covid-19.