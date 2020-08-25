Александр Медведев: Мы не рассматриваем кандидатуру Пасторе

– Я еще раз говорю, что не надо питаться слухами от агентов, которые раздувают стоимость своих футболистов! Мы его кандидатуру не рассматриваем, – цитирует Медведева Sport24.ru.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что услуги 31-летнего Пасторе были предложены «Зениту». Агент футболиста Марсело Симонян уже опроверг информацию по поводу возможных переговоров между клубами.

Пасторе выступает за «Рому» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за римский клуб 32 матча, забил четыре гола и отдал три ассиста. Контракт игрока с командой рассчитан до конца июня 2023-го. Его стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет восемь миллионов евро.