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25 августа 17:06
автор: Артем Зибрак

Станислав Черчесов: Соболев не вызван из-за ситуации с Дзюбой

Форвард «Спартака» не вызван на матчи с Сербией и Венгрией.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил отсутствие форварда Александра Соболева в составе команды на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.

«Он не вызван из-за ситуации с Артемом Дзюбой, – сказал Черчесов. – Нам не хочется иметь в команде игроков, у которых есть недопонимание, тем более, такого плана. Конкуренция – это нормально, но то, что позволил себе Соболев, создало между игроками неприязнь. Соболеву надо эту тему закрыть.

Артем приедет на сборы, и мы с ним эту тему обговорим. Он старше, может, сам сделает какие-то попытки, чтобы эту тему убрать с повестки дня. Мы должны нивелировать эту ситуацию в спокойном режиме.

Дзюба – капитан команды, показывающий свое мастерство который год. Соболев эту тему открыл, позволив себе какие-то вещи, которые не должен был, в моем понимании, позволять. Он и должен эту тему закрыть.

Сейчас мы не можем себе позволить непонимания в команде. Атмосфера – одна из наших сильнейших сторон, и мы не можем себе позволить потерять хорошую атмосферу. Хочется, чтобы он правильно понял и воспринял мой посыл. Это некий воспитательный момент».

Напомним, в нынешнем сезоне Соболев забил два гола и сделал одну результативную передачу в четырех матчах за «Спартак».

Сборная России сыграет в Лиге наций с Сербией (3 сентября, Москва) и Венгрией (6 сентября, Будапешт).

источник: «Советский спорт»
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