Защитник Мартин Монтойя перешел из «Брайтона» в «Бетис».

Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

📣 OFFICIAL | Martín Montoya is, again, a Green and White 📝🤝



Welcome back! 🏠🔙😃



➡ https://t.co/bzQcvHrn7s pic.twitter.com/tYEbHGVn8r