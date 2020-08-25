Президент «Барселоны» созвал экстренное совещание директоров клуба для обсуждения ситуации с Месси

Как сообщает Marca, глава каталонского клуба намерен проанализировать ситуацию, связанную с возможным уходом аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Ранее испанское издание сообщило, что 33-летний форвард принял окончательное решение покинуть команду и намерен активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке покинуть клуб в конце любого сезона.

Позже в «Барселоне» подтвердили, что получили от Месси документацию о том, что он намерен немедленно покинуть команду.

Напомним, что Месси является воспитанником «Барселоны», за главную команду аргентинец дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

Добавим, действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2021 года, а сумма отступных составляет 700 миллионов евро.