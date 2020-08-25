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25 августа 23:38
автор: Юрий Нечаев

Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр исключен из состава сборной Англии

Греческий суд приговорил футболиста к 21 месяцу тюрьмы условно.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр исключен из состава сборной Англии на сентябрьские матчи Лиги наций.

«Пообщавшись с представителями «Манчестер Юнайтед» и с Харри, я принял решение, которое удовлетворяет интересам всех сторон. Эта ситуация могла бы повлиять на нашу подготовку», - цитирует BBC главного тренера английской сборной Гарета Саутгейта.

Напомним, сегодня суд приговорил Магуайра к 21 месяцу лишения свободы условно. Футболист наказан за нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку сотрудникам полиции. Защитник оказался втянут в драку во время отдыха в Греции.

Добавим, что в рамках Лиги наций сборная Англии 5 сентября сыграет в гостях с командой Исландии, а 8-го числа, также на выезде, со сборной Дании.

источник: BBC
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