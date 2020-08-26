Стало известно, при каком условии Месси может остаться в «Барселоне»

Аргентинский нападающий Лионель Месси может остаться в «Барселоне».

Как сообщает El Chiringuito TV, это произойдет в том случае, если президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу уйдет в отставку.

Напомним, вчера стало известно, что 33-летний форвард принял окончательное решение покинуть команду и намерен активировать пункт в контракте, согласно которому он может в одностороннем порядке разорвать соглашение в конце любого сезона.

Аргентинец является воспитанником «Барсы», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.