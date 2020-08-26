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26 августа 13:00
автор: Владислав Корегин

Суарес не перейдет в «Аякс»

«Аякс» не будет подписывать контракт с нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом.

Согласно информации Sport.es, спортивный директор амстердамцев Марк Овермарс заявил, что клуб не ведет переговоры с 33-летним уругвайцем – слухи о возможном возвращении в Нидерланды исходят только из того, что у команды сложились хорошие отношения с футболистом.

Напомним, Суарес выступал за «Аякс» в период с 2007-го по 2011 год - он принял участие в 159 матчах, забив 111 голов и отдав 68 ассистов.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил форварду, что каталонцы больше не нуждаются в его услугах

источник: Sport.es
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