Суарес не перейдет в «Аякс»

Согласно информации Sport.es, спортивный директор амстердамцев Марк Овермарс заявил, что клуб не ведет переговоры с 33-летним уругвайцем – слухи о возможном возвращении в Нидерланды исходят только из того, что у команды сложились хорошие отношения с футболистом.

Напомним, Суарес выступал за «Аякс» в период с 2007-го по 2011 год - он принял участие в 159 матчах, забив 111 голов и отдав 68 ассистов.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил форварду, что каталонцы больше не нуждаются в его услугах