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26 августа 23:41
автор: Виктор Шарафудинов

Мурад Мусаев: «Краснодар» частично подарил гол ЦСКА

В пятом туре чемпионата России команды сыграли вничью.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаева прокомментировал ничью своей команды в домашнем матче против ЦСКА (1:1).

«Мы хорошо начали первый тайм, – цитирует Мусаева «РИА Новости». – У Маркуса Берга был отличный момент. В середине первого тайма мы стали играть медленнее, потеряли движение в середине поля, отдали инициативу сопернику. ЦСКА забил. Мы частично подарили ему этот мяч. Порадовало, что во второй половине мы проявили характер, наладили контроль, убирали атаки соперника. Наш гол вытекал из происходящего на поле.

В конце матча мы подсели, сделали несколько неточных передач, позволили сопернику создать несколько моментов у наших ворот. Нам надо было играть, владеть инициативой и забивать второй мяч. Мы этим и занимались. Однако стоило это делать более четко».

Набрав семь очков, «Краснодар» занимает десятое место. 30 августа команда Мусаева сыграет дома с «Ростовом».

источник: «РИА Новости»
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