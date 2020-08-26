Загребское «Динамо» в серии пенальти обыграло «ЧФР Клуж» в квалификации Лиги чемпионов

Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов румынский «ЧФР Клуж» по пенальти уступил «Динамо» из хорватского Загреба. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, а в серии 11-метровых хозяева уступили 5:6.

По ходу матча загребский клуб дважды вел в счете после точных ударов боснийца Амера Гояка (на 14-й минуте) и футболиста сборной Косово Лирима Кастрати (на 78-й). Но румынский чемпион дважды отыгрался. На 64-й в составе румынского клуба отличился француз Мишель Перейра, а в компенсированное время второго тайма (90+3) хорват Габриэл Дебелюх перевел матч в дополнительное время.

В итоге определять победителя пришлось в серии пенальти. Победу одержали футболисты «Динамо» со счетом 6:5.

Загребская команда вышла в третий отборочный раунд Лиги чемпионов. «ЧФР Клуж» далее будет выступать в Лиге Европы.