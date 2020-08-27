Болельщики «Барселоны» прорвались на стадион «Камп Ноу», протестуя против ухода Месси

Marca сообщает об акции протеста, которую устроили фанаты «Барселоны».

Болельщики собрались вечером 26 августа около стадиона «Камп Ноу», протестуя против возможного ухода капитана команды Лионеля Месси. Напряжение нарастало, и в итоге разъяренная толпа прорвалась на территорию спортивного комплекса.

Служба безопасности клуба оказалась не в состоянии утихомирить фанатов. В происходящее вмешались сотрудники полиции, которым удалось оттеснить протестующих на улицы, расположенные рядом с «Камп Ноу».

Сообщается, что болельщики требуют немедленной отставки президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу.

После того, как «Барселона» проиграла «Баварии» 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов, стало известно о намерении лучшего бомбардира в истории сине-гранатовых Месси покинуть клуб. Лионель собирается разорвать действующий контракт, который рассчитан до лета следующего года.