The Sun: «Челси» отправил четырех футболистов на карантин из-за вспышки коронавируса в клубе

The Sun сообщает, что «Челси» отправил на карантин четырех футболистов, у которых нашли коронавирус.

Речь о нападающем Тэмми Абрахаме, полузащитниках Мейсоне Маунте и Кристиане Пулишиче, а также о защитники Фикайо Томори. Они находятся в изоляции в соответствии с директивами британского правительства.

Все четверо провели отпуск на греческом острове Миконос. После возвращения в Лондон никто из них не прибыл на тренировочную базу, поскольку в клубе хотят свести к минимуму риск любого потенциального заражения.

«Челси» не дает никаких комментариев о состоянии здоровья Абрахама, Маунте, Пулишича и Томори. Официально заражение вышеупомянутых футболистов COVID-19 не было подтверждено.