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27 августа 10:51
автор: Владислав Корегин

«Ливерпуль» не будет снова отдавать Уилсона в аренду и готов рассмотреть варианты с его продажей

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Харри Уилсон может покинуть клуб в летнее межсезонье.

По информации Sky Sports, 23-летний валлиец не будет отдан в аренду другому клубу в следующем сезоне. Вероятнее всего, руководство «мерсисайдцев» постарается продать игрока, либо сохранит его в команде. Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость – 17,5 миллионов евро.

Напомним, что «Ливерпуль» четыре раза отправлял полузащитника в аренду – «Крю Александра», «Халл Сити», «Дерби Каунти» и «Борнмут». Лучше всех игрок себя проявил в «Дерби», отыграв 50 матчей (18 голов и 6 ассистов).

Минувший сезон Уилсон провел в «Борнмуте» – на его счету семь забитых мячей и две результативных передачи в 35 встречах.

источник: Sky Sports
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