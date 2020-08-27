«Ливерпуль» не будет снова отдавать Уилсона в аренду и готов рассмотреть варианты с его продажей

По информации Sky Sports, 23-летний валлиец не будет отдан в аренду другому клубу в следующем сезоне. Вероятнее всего, руководство «мерсисайдцев» постарается продать игрока, либо сохранит его в команде. Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость – 17,5 миллионов евро.

Напомним, что «Ливерпуль» четыре раза отправлял полузащитника в аренду – «Крю Александра», «Халл Сити», «Дерби Каунти» и «Борнмут». Лучше всех игрок себя проявил в «Дерби», отыграв 50 матчей (18 голов и 6 ассистов).

Минувший сезон Уилсон провел в «Борнмуте» – на его счету семь забитых мячей и две результативных передачи в 35 встречах.