Карл-Хайнц Румменигге: Победа над «Боруссией» в финале ЛЧ-2012/13 стала огромным удовольствием

– Сложно выбрать, но, безусловно, лучшим был тот, что был в 2013 году. В финале мы выиграли у дортмундской «Боруссии» Юргена Клоппа, которая отняла у нас титул в чемпионатах Германии 2011 и 2012 годов. В обществе было огромное напряжение, и завоевание трофея было огромным удовольствием, – сказал Румменигге в интервью Tuttosport.

Отметим, что 64-летний специалист занимает должность председателя правления мюнхенского клуба с февраля 2002 года. За это время команда стала 13-кратным чемпионом Германии, 10-кратным и пятикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны соответственно, а также два раза побеждала в Лиге чемпионов.