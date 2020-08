Четыре игрока РПЛ попали в заявку сборной Армении на матчи Лиги Наций

Отмечается, что в список игроков попали четыре представителя команд Российской Премьер-лиги – защитник Вараздат Ароян («Урал»), полузащитники Аршак Корян («Химки») и Хорен Байрамян («Ростов»), а также форвард Александр Карапетян («Тамбов»).

Лидер национальной сборной Генрих Мхитарян оказался вне заявки.

Напомним, сборная Армении попал в Лигу С, где ее соперниками стали Северная Македония, Эстония и Грузия. Матчи с македонцами и эстонцами состоятся 5 и 8 сентября соответственно.

Armenian National team squad list for the UEFA Nations League matches against North Macedonia🇲🇰 and Estonia🇪🇪#Armenia #MKDARM #ARMEST #UNL #UEFANationsLeague #ArmenianNT pic.twitter.com/GvoUlRN9Fz