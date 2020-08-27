Лидер по числу проведенных матчей в АПЛ Барри завершил карьеру

Экс-полузащитник сборной Англии Гарет Барри принял решение завершить карьеру, сообщает Sky Sports.

Отметим, что 39-летний игрок провел больше всего проведенных матчей в АПЛ среди всех футболистов – 653.

Последним клубов в карьере Барри стал «Вест Бромвич». Ранее он выступал за такие команды, как «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Гарет является чемпионом Англии сезона-2011/2012, а также обладателем Кубка страны (2011) чемпион Англии-2011/12 в составе «горожан».

На счету полузащитника 53 матча за сборную Англии (3 гола).