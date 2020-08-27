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27 августа 18:13
автор: Виктор Шарафудинов

Бартомеу готов уйти из «Барселоны», чтобы Месси остался в команде

Теперь всё зависит от самого аргентинца.

Барселонская газета Sport и телеканал TV3 сообщают, что Жозеп Бартомеу готов покинуть должность президента футбольного клуба «Барселона», если это необходимо для того, чтобы Лионель Месси остался в команде.

При этом у Бартомеу есть свои условия. Во-первых, капитан сине-гранатовых должен заявить публично, что все проблемы «Барселоны» связанны именно с работой действующего президента, и проведение досрочных выборов поможет улучшить ситуацию. Во-вторых, Месси должен пообещать, что после ухода Бартомеу, он останется в клубе и не будет добиваться трансфера.

Вдобавок Sport подчеркивает, что «Манчестер Сити» уже готов начать с «Барселоной» переговоры и переходе 33-летнего аргентинского нападающего.

Разговоры о том, что Месси действительно готов уйти из клуба, за который выступает с самого начала карьеры, начались после поражения «Барселоны» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Далее был уволен Кике Сетьен, и на должность главного тренера Бартомеу назначил Рональда Кумана.

Очередные выборы президента «Барселоны» должны состояться в марте следующего года.

источник: Sport.es
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