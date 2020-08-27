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27 августа 20:22
автор: Виктор Шарафудинов

Игнашевич продолжит тренировать «Торпедо» до конца нынешнего сезона

В данный момент команда занимает 15-е место в первенстве ФНЛ.

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев во время ведиоконференции с болельщиками клуба рассказал о том, что главный тренер Сергей Игнашевич продолжит работу с командой до завершения нынешнего сезона.

«У нас забег длинный, его итоги будем подводить в конце сезона. До конца сезона Игнашевич будет главным тренером и будет работать», – заявил Авдеев.

В пяти стартовых тура первенства ФНЛ «Торпедо» набрало шесть очков и в данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице. Вчера команда Игнешевича уступила «Шиннику» 1:2 в 1/64 финала Кубка России.

источник: ФК «Торпедо»
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