Конте хочет подписать Коларова в «Интер»

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, главный тренер «Интера» Антонио Конте был бы не прочь пригласить 34-летнего серба в свою команду.

Также отмечается, что руководство итальянского клуба может переключиться на возрастного защитника в связи с тем, что «Челси» требует за Эмерсона Палмьери 25 миллионов евро – «нерадзурри» не готов заплатить такую сумму.

Коларов перешел в «Рому» в июле 2017 года из «Манчестер Сити» за пять миллионов евро. В минувшем сезоне он отыграл 42 матча, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с римским клубом истекает летом 2021-го.

Inter have opened talks with AS Roma to sign Aleksandar Kolarov. Antonio Conte wants him again as left back. Chelsea are still asking €25M to sell Emerson Palmieri and Inter won’t spend this money. 🔵 @SkySport @DiMarzio #inter #transfers