ЦСКА может приобрести полузащитника «Спортинга» Палинью за 12 миллионов евро

По информации источника, руководство португальского клуба намерено выручить за 25-летнего игрока 12 миллионов евро. Ранее армейцы предложили за него на два миллиона меньше и получили отказ.

Клубы продолжают вести переговоры по трансферу.

Палинья – воспитанник «Спортинга». В минувшем сезоне опорный полузащитник принял участие в 44 матчах, забил четыре гола и отдал один голевой пас. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.