Бартомеу встретится с Месси, только если аргентинец согласится остаться в «Барселоне»

Газета Sport сообщает, что Жозеп Бартомеу отказался встречаться с Лионелем Месси и его юристами для обсуждения вариантов ухода аргентинского нападающего из «Барселоны».

Президент клуба уведомил представителей футболиста о том, что готов встретиться только для того, чтобы обсудить возможное продление действующего контракта Месси с «Барселоной».

По мнению Бартомеу, Лионель упустил возможность расторжения соглашения в одностороннем порядке. Если аргентинец собирался досрочно уйти из «Барселоны», ему нужно было уведомить клуб до 10 июня включительно.

Соответственно, если кто-то хочет приобрести Месси, то необходимо заплатить сумму отступных в 700 миллионов евро, прописанную в нынешнем соглашении, срок действия которого рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее СМИ сообщали, что «Манчестер Сити» готов предложить за 33-летнего нападающего 100 миллионов евро и трех футболистов: нападающего Габриэла Жезуса, полузащитника Бернарду Силва и защитника Эрика Гарсию.