Коларов перейдет из «Ромы» в «Интер» за два миллиона евро

Журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо сообщил в твиттере, что «Интер» согласовал с «Ромой» условия трансфера Александара Коларова.
Миланский клуб заплатит римлянам два миллиона евро за 34-летнего сербского защитника. Условия личного контракта футболиста уже тоже согласованы.
Aleksandar Kolarov to Inter is now here-we-go. Agreement ready to be completed on next hours with AS Roma - final fee around €2M. Conte will have the left back he asked for. ⚫️🔵 @SkySport #Inter #Roma— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2020
Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время. С помощью Коларова главный тренер «Интера» Антонио Конте намерен усилить левый фланг обороны.