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28 августа 22:49
автор: Виктор Шарафудинов

Коларов перейдет из «Ромы» в «Интер» за два миллиона евро

Сделка будет оформлена в ближайшее время.

Журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо сообщил в твиттере, что «Интер» согласовал с «Ромой» условия трансфера Александара Коларова.

Миланский клуб заплатит римлянам два миллиона евро за 34-летнего сербского защитника. Условия личного контракта футболиста уже тоже согласованы.

Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время. С помощью Коларова главный тренер «Интера» Антонио Конте намерен усилить левый фланг обороны.

«Рома» приобрела серба у «Манчестер Сити» в июле 2017 года за пять миллионов евро. В минувшем сезоне Александра забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи в 32 матчах серии А.

источник: Sky Sport Italia
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