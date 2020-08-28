Коларов перейдет из «Ромы» в «Интер» за два миллиона евро

Миланский клуб заплатит римлянам два миллиона евро за 34-летнего сербского защитника. Условия личного контракта футболиста уже тоже согласованы.

«Рома» приобрела серба у «Манчестер Сити» в июле 2017 года за пять миллионов евро. В минувшем сезоне Александра забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи в 32 матчах серии А.