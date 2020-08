Коларов перейдет из «Ромы» в «Интер» за два миллиона евро

Журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо сообщил в твиттере, что «Интер» согласовал с «Ромой» условия трансфера Александара Коларова.

Миланский клуб заплатит римлянам два миллиона евро за 34-летнего сербского защитника. Условия личного контракта футболиста уже тоже согласованы.

Aleksandar Kolarov to Inter is now here-we-go. Agreement ready to be completed on next hours with AS Roma - final fee around €2M. Conte will have the left back he asked for. ⚫️🔵 @SkySport #Inter #Roma