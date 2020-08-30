Ростислав Мурзагулов: «Уфа» работает над укреплением состава. Ищем серьезное усиление

После ничьей «Уфы» с московским «Динамо» председатель совета директоров уфимского клуба Ростислав Мурзагулов заявил, что идет работа над усилением состава.

«Ничьей с командой, где на лавке сидит человек, который стоит как наш бюджет, конечно, надо радоваться, – рассказал Мурзагулов в интервью ТАСС. – Тем более, что пришлось отыгрываться и по первому тайму «Динамо» доминировало. То, что в очередной раз сумели перестроиться, сумели заиграть по-другому, наводит на оптимистичный лад. Это ответ многочисленным критикам, которые говорили, что «Уфа» может только в 11 человек сзади стоять – когда атаковать надо, атакуем и забиваем, в том числе таким сильным командам как «Динамо».

Считаю, что это очко нам надо занести в актив, но, конечно, Вадим Евсеев прав, надо работать над укреплением состава; мы над этим работаем. Надеюсь, что порадуем болельщиков хорошими переходами

Мы ищем серьезное усиление, а не начинающих игроков. Мы на этом сейчас сфокусированы. Вы знаете, что игроков на вырост мы ищем всегда. Надеюсь, придут и те, кто сразу попадут в основ

Жамалетдинов брался под основу и было понятно, что он нас усилит. Очень ждали, что он наконец забьет первый гол и рады, что это наконец случилось. Это придаст ему уверенности, тем более, гол он исхитрился забить из не самой простой ситуации. Честно говоря, давно не видел, чтобы кто-то, стоя на коленях, головой вратаря перебрасывал».