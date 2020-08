Президент «Наполи» подтвердил переход Аллана в «Эвертон»

– Аллан подпишет контракт с «Эвертоном». Сделка будет официально объявлена в ближайшее время, – приводит слова президента журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Аллан выступал за «Наполи» с июля 2015 года. С тех пор он провел в команде 212 матчей, забил 11 голов и отдал 16 ассистов. В прошлом сезоне полузащитник стал обладателем Кубка Италии.

Napoli president Aurelio de Laurentiis: “Allan is joining Everton. The deal will be announced soon”. 🔵 #EFC #Napoli #transfers