Давид Сильва официально презентован в качестве игрока «Реал Сосьедада» (фото)

34-летний испанец будет выступать в команде под 21-м номером. Напомним, что игрок подписал с клубом двухлетнее соглашение.

Ранее полузащитник выступал за «Манчестер Сити». За десять лет в команде он сыграл 436 матчей, забил 77 мячей и сделал 140 результативных передач, став четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным победителем Кубка страны и пятикратным обладателем Кубка лиги.

