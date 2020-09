«ПСЖ» начал переговоры с Суаресом. Неймар помогает уговорить уругвайца

Корреспондент телеканала beIN Sports Танкреди Палмери сообщил в твиттере о том, что «Пари Сен-Жермен» начал переговоры с Луисом Суаресом.

В бюджете «ПСЖ» освободилось 20 миллионов евро на выплату зарплат после того, как команду покинули Тьяго Силва и Эдинсон Кавани. Уговорить 33-летнего уругвайца перейти в парижский клуб помогает и Неймар, который ранее играл вместе с Суаресом за «Барселоны».

PSG have contacted Suarez.



Also Neymar working on it.

PSG can have immediate impact on signing him overtaking Juventus, as releasing Cavani and Thiago Silva have freed approx 20m€ after taxes on total wages