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01 сентября 21:26
автор: Владислав Корегин

Иван Обляков: В первом круге матчи с Польшей и Болгарией были очень тяжелыми

Полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков оценил перспективы команды в матчах отборочного раунда чемпионата Европы-2021 с Болгарией и Польшей.

– Матчи были тяжелыми. На выезде против Болгарии мы забили чистый мяч, который не засчитали. У них хорошая команда, играющая от обороны. У нас было много моментов, но, к сожалению, мы их не реализовали. С поляками тоже была тяжелая игра. Результативная ничья, причем мы сравняли счет лишь в концовке, – цитирует Облякова официальный сайт РФС.

Напомним, что 22-летний полузащитник попал в заявку молодежной сборной России к отбору на чемпионат Европы-2021.

4 сентября и 8 сентября подопечные Михаила Галактионова сыграют с Болгарией и Польшей соответственно.

источник: РФС
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