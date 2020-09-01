Иван Обляков: В первом круге матчи с Польшей и Болгарией были очень тяжелыми

– Матчи были тяжелыми. На выезде против Болгарии мы забили чистый мяч, который не засчитали. У них хорошая команда, играющая от обороны. У нас было много моментов, но, к сожалению, мы их не реализовали. С поляками тоже была тяжелая игра. Результативная ничья, причем мы сравняли счет лишь в концовке, – цитирует Облякова официальный сайт РФС.

Напомним, что 22-летний полузащитник попал в заявку молодежной сборной России к отбору на чемпионат Европы-2021. 4 сентября и 8 сентября подопечные Михаила Галактионова сыграют с Болгарией и Польшей соответственно.