Михаил Галактионов: Мы не стали рисковать здоровьем Чалова

– Пожелали Феде удачи. Будем внимательно следить за его состоянием, возможно, будет какая-то положительная динамика. В то же время мы не стали им рисковать. Мы понимаем, что здоровье футболиста превыше всего, – цитирует Галактионова официальный сайт РФС.

Вчера, 31 августа стало известно о том, что Чалов покинул расположение молодежной сборной из-за проблем с коленным суставов. В новом сезоне РПЛ на счету 22-летнего форварда один ассист в трех матчах.

В рамках отборочного турнира на Евро-2021 команда Галактионова проведет домашнюю встречу с Болгарией – игра пройдет 4 сентября. Спустя четыре дня они сыграют в гостях с Польшей.