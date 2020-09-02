Кепа не собирается уходить из «Челси» и намерен бороться за место основного голкипера команды

Как утверждает The Telegraph, 25-летний испанец понимает, что руководство «аристократов» планирует приобрести еще одного голкипера перед началом сезона-2020/21, но игрок рассчитывает показать себя и вновь стать первой опцией на позиции вратаря у Фрэнка Лэмпарда.

Кепа перешел в «Челси» в августе 2018 года из «Атлетика» за 80 миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 95 матчей, пропустив 109 голов и 33 раза отстояв «на ноль». В концовке минувшего сезона футболист уступил место в стартовом составе 38-летнему Вилли Кабальеро.

Портал Transfermarkt оценивает Кепу в 28 миллионов евро.