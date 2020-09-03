Ван де Бек не перешел в «Реал» из-за пандемии

Агент полузащитника сборной Голландии Донни ван де Бека Шак Сварт сообщил, что его клиент в нынешнем году должен был стать игроком мадридского «Реала», но трансфер сорвался из-за пандемии коронавируса.

«Были заинтересованы многие клубы: «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Арсенал». В марте все было готово для перехода в «Мадрид», но из-за пандемии все отложилось. Клубы перестали получать доход. Картина изменилась», – цитирует слова Сварта испанская газета Marca.

За трансфер 23-летнего ван де Бека «Манчестер Юнайтед» заплатил «Аяксу» 39 миллионов евро.