Нападающий Галаджан перешел из «Локомотива» в «Нижний Новгород»

Официальный сайт ФК «Локомотив» сообщил, что нападающий Артем Галаджан перешел в «Нижний Новгород».

Галаджан – воспитанник московского клуба. В сезоне-2015/16 Артем вместе с молодежной командой «Локомотива» выиграл первенство России и стал лучшим бомбардиром турнира. В ноябре 2016 года он дебютировал за главную команду в матче с «Уралом». Всего за «Локомотив» форвард провел шесть матчей, отметившись одной результативной передачей.

В двух предыдущих сезонах Артем на правах аренды выступал за «Оренбург» и «Ротор».

После шести туров «Нижний Новгород» занимает девятое место в первенстве ФНЛ, набрав десять очков.