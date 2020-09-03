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03 сентября 13:30
автор: Виктор Шарафудинов

Нападающий Галаджан перешел из «Локомотива» в «Нижний Новгород»

22-летний нападающий во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды за «Ротор».

Официальный сайт ФК «Локомотив» сообщил, что нападающий Артем Галаджан перешел в «Нижний Новгород».

Галаджан – воспитанник московского клуба. В сезоне-2015/16 Артем вместе с молодежной командой «Локомотива» выиграл первенство России и стал лучшим бомбардиром турнира. В ноябре 2016 года он дебютировал за главную команду в матче с «Уралом». Всего за «Локомотив» форвард провел шесть матчей, отметившись одной результативной передачей.

В двух предыдущих сезонах Артем на правах аренды выступал за «Оренбург» и «Ротор».

После шести туров «Нижний Новгород» занимает девятое место в первенстве ФНЛ, набрав десять очков.

источник: ФК «Локомотив»
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