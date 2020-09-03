Итальянский судья Мариани назначен на матч Венгрия – Россия

Официальный сайт УЕФА опубликовал судейские назначения на матч второго тура Лиги наций УЕФА Венгрия – Россия.
Главным арбитром назначен итальянец Маурицио Мариани. Помогать ему будут соотечественники Альберто Тегони и Даниэле Биндони. Четвертый арбитр – Даниэле Довери.
Матч Венгрия – Россия состоится в Будапеште 6 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Сегодня 3 сентября в рамках турнира группы 3 дивизиона B Лиги наций состоятся матчи Россия – Сербия и Турция – Венгрия. Обе встречи начнутся в 21:45 (мск).
источник: UEFA (УЕФА)