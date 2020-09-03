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03 сентября 14:33
автор: Виктор Шарафудинов

Отец Месси ответил «да», когда у него спросили может ли Лионель остаться в «Барселоне»

Сегодня отец и агент аргентинского нападающего встречался с президентом клуба Жозепом Бартомеу.

Хорхе Месси в нескольких словах прокомментировал встречу с руководителем «Барселоны» Жозепом Бартомеу по поводу будущего своего сына Лионеля.

Журналисты Deportes Cuatro подкараулили Месси-старшего на парковке. В ответ на вопросы репортера были получены два односложных ответа.

- Существует ли вероятность, что Лионель Месси останется в «Барселоне»?

- Да.

- Как прошла встреча с президентом клуба Бартомеу?

- Очень хорошо.

Ранее испанские СМИ сообщали, что «Барселона» не намерена разрывать контракт с Лионелем Месси, рассчитанный до 30 июня 2021 года. Вдобавок клуб не согласен продавать 33-летнего нападающего в «Манчестер Сити» дешевле, чем за 700 миллионов евро. Такая сумма отступных прописана в действующем соглашении.

Аргентинец является воспитанником «Барсы», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.

источник: Deportes Cuatro
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