Отец Месси ответил «да», когда у него спросили может ли Лионель остаться в «Барселоне»

Журналисты Deportes Cuatro подкараулили Месси-старшего на парковке. В ответ на вопросы репортера были получены два односложных ответа.

Хорхе Месси в нескольких словах прокомментировал встречу с руководителем «Барселоны» Жозепом Бартомеу по поводу будущего своего сына Лионеля.

- Очень хорошо.

Ранее испанские СМИ сообщали, что «Барселона» не намерена разрывать контракт с Лионелем Месси, рассчитанный до 30 июня 2021 года. Вдобавок клуб не согласен продавать 33-летнего нападающего в «Манчестер Сити» дешевле, чем за 700 миллионов евро. Такая сумма отступных прописана в действующем соглашении.

Аргентинец является воспитанником «Барсы», за главную команду он дебютировал в октябре 2004 года. С тех пор нападающий провел 731 встречу за испанский клуб во всех турнирах, записав на свой счет 634 забитых мяча и 285 голевых передач.