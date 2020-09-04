«Крылья Советов» заявили Канунникова. Нападающий не играл с ноября прошлого года

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила, что самарский клуб внес 29-летнего нападающего Максима Канунникова в заявку на матчи сезона-2020/21.

Из-за травмы приводящей мышцы бедра Максим не выходил на поле с 30 ноября прошлого года, когда сыграл за «Крылья Советов» 67 минут в домашнем матче 18-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1). Всего в минувшем сезоне Канунников сыграл в РПЛ 15 матчей, забив один гол.

Сегодня в заявку нашей команды на сезон 2020/21 был внесён Максим Канунников. Сейчас игрок занимается по индивидуальной программе. pic.twitter.com/Oh3b5l1sNs — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 3, 2020

В данный момент нападающий занимается по индивидуальной программе.